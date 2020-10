Rouen. Fête des sciences : le village des sciences en format virtuel

Dans le contexte d'épidémie mondiale de 2020, les rassemblements sont déconseillés. C'est pourquoi la fête de la science s'adapte et passe au virtuel à Rouen. Retrouvez vos conférences et ateliers pour enfants et adultes, mais en ligne. Le thème 2020 est "Planète Nature".

Présentations de laboratoires, expériences amusantes… les vidéos proposées vous permettront de voyager au cœur des activités de recherches et de découvrir sous un œil nouveau le monde qui nous entoure et notre lien avec la nature. Et parce que les interactions sont au cœur de la fête de la science, vous avez la possibilité de discuter avec les chercheurs et leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour cela, vous pouvez vous connecter à partir des liens proposés ou prendre rendez-vous à l'adresse FDS2020@univ-rouen.fr ou directement auprès des contacts indiqués.

Écoutez Éric Domingues, maître de conférences et coordinateur de l'événement, nous présenter cette fête inédite :

Retrouvez le programme complet de l'événement à Rouen sur www.univ-rouen.fr et dans toute la Normandie sur www.fetedelascience.fr