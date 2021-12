Insolite. Une compagnie aérienne transforme un avion... en restaurant !

​Singapore Airlines doit faire face à la crise sanitaire comme tant d'autres compagnies aériennes. Ses gros avions A380 sont cloués au sol, à défaut de pouvoir voyager entre les pays. Alors pour essayer de trouver une nouvelle activité, la compagnie a une idée originale : transformer l'un de ses avions en restaurant !

Dans un tweet, la compagnie indique :

"Singapore Airlines utilisera un modèle Airbus A380 comme restaurant appelé 'Restaurant A380 @ Changi'. Il y a aussi une visite à l'intérieur de l'avion, y compris la zone privée de l'équipage. Sera disponible les 24 et 25 octobre et sera ouvert aux réservations le 12 octobre."

En Asie, les clients peuvent choisir entre différentes classes de cabines et des menus conçus par des chefs internationaux. Ceux qui font le déplacement repartiront même avec des sacs cadeaux. Et pour apporter une ambiance folklorique, ceux qui viendront en habits traditionnels auront droit à des surprises en plus.

Pour les clients peu désireux de se mêler aux autres, un système de livraison sera même mis en place.

Toutes ces offres auront lieu le temps d'un week-end et uniquement sur réservation.

Ce ne sont pas les seules idées de Singapore Airlines : la compagnie proposera aux curieux de visiter son centre de formation et des expériences de simulateur de vol.