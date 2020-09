Le Havre Pointe de Caux. Le BTP se porte bien, mais 2021 inquiète

Quel avenir pour le bâtiment ? La Fédération française du BTP Le Havre Pointe de Caux a élu son nouveau président mercredi 23 septembre. Il s'agit de François Sayaret, le dirigeant de GNC Menuiserie à Gonfreville-l'Orcher. Son entreprise, fondée en 1931, est spécialisée dans l'agencement et la menuiserie intérieure. Il l'a reprise il y a 10 ans. Le dirigeant de 48 ans prend les rênes de la fédération en une période difficile.

Lors du confinement, la très grande majorité des chantiers se sont mis à l'arrêt. Toute l'activité a été bloquée. Depuis, la situation s'améliore grâce à la reprise des travaux. Pour autant, le secteur doit faire face aux surcoûts liés aux mesures sanitaires et aux problèmes d'approvisionnement. Si les carnets de commandes sont remplis jusqu'à la fin de l'année (grâce aux reports de chantiers bloqués pendant le confinement), c'est 2021 qui inquiète. Les retards de permis de construire et l'incertitude sur certains projets laissent craindre une baisse d'activité. Selon la Fédération française du bâtiment, le marché des logements neufs a reculé de près d'un quart sur un an (-23,6 % pour le logement neuf et -23 % pour le non résidentiel neuf).

La fédération du BTP Le Havre Pointe de Caux représente 350 entreprises et 4 500 emplois.