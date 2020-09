Hockey sur gazon (N1). Caen n'a pas su  trouver le rebond  à Valenciennes

Battu largement d'entrée par Douai (6-0), le HCVCEC Caen avait à cœur de rebondir immédiatement sur ses terres contre Valenciennes, dimanche 27 septembre. Dans un match agréable mais sans occasions, les hockeyeurs normands ont dû s'incliner d'une courte tête (1-0). "Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos actions, même si c'était un bon match, note l'entraîneur Nicolas Chambet. C'était une partie équilibrée dans laquelle on a eu beaucoup de dominations. Je suis satisfait par rapport à notre évolution, mais frustré car on aurait pu aller chercher des points." Place à un redoutable week-end à deux matchs : à Bordeaux ce samedi 3 octobre, à Nantes le dimanche 4 octobre pour aller chercher de premiers succès.