Votre horoscope signe par signe du vendredi 2 octobre

BELIER

Pourquoi reposer la même question alors que vous avez eu la réponse la veille. Vous finissez par user votre entourage. Mettez un peu d'eau dans votre vin .

TAUREAU

Lâchez-vous et surtout évitez de tâtonner, un petit extra vous fera le plus grand bien, aujourd'hui !

GEMEAUX

Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Si vous avez envie de clarifier vos relations avec votre partenaire, vous pouvez le faire, tout en douceur.

CANCER

Vous avez l'impression d'être entravé, de ne pas avoir de liberté d'action. Cela bloque votre créativité. Soyez rassuré, la situation se dénouera d'elle-même dans peu de temps.

LION

C'est bluffant, vous voilà sur vitaminé, mais attention à la précipitation. Vous pourriez commettre, des erreurs.

VIERGE

Vous retrouverez un état d'esprit plus pragmatique. Vous assurerez vos arrières avant de foncer.

BALANCE

Votre image a de l'importance, soit vous avez un entretien professionnel primordial, soit un premier rendez-vous amoureux.

SCORPION

Vous serez concentré sur des détails clé et sans même vous en rendre compte, vous rehaussez votre réputation.

SAGITTAIRE

Une situation semblable à une autre du passé pourrait se produire aujourd'hui. Vous vous servirez de votre expérience pour en venir à bout avec succès.

CAPRICORNE

Vous ne serez décidément pas d'accord avec vos interlocuteurs, il reste à leur montrer vous arguments.

VERSEAU

Vous vous dépensez sans compter, mais votre niveau d'énergie vous le permet. Prenez le temps de faire de l'exercice.

POISSONS

Vous visez d'en faire le plus possible, et vous n'aurez pas assez d'heures dans la journée pour finaliser votre tâche. Prenez le temps de peser le pour et le contre.