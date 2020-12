[Replay] Vidéo. Qui est Amandine Petit, Miss France 2021 ?

Que doit-on savoir de vous Amandine ?

"J'ai 23 ans, je suis née à Caen, j'y ai grandi et je suis en master 2 'Management des établissements et des structures gérontologiques', à l'IAE. Je veux devenir directrice d'un établissement de santé. Ma mère travaille dans le tourisme et mon père dans le milieu carcéral. Et j'ai une grande sœur."

Devenir Miss, comment l'envie est-elle venue ?

"J'ai croisé Malika Ménard (NDLR : Miss France 2010, originaire de Caen) en centre-ville, il y a cinq ans. Elle m'en avait parlé. J'avais sauté le pas. Mais j'étais toute jeune. Clairement, je crois que le soir de l'élection, j'avais vraiment eu peur de ce qu'il pouvait se passer. Et puis cinq ans après, j'ai eu envie de retenter."

Pourquoi pensez-vous avoir gagné ?

"Peut-être grâce mon aisance à l'oral, ma simplicité. J'ai regardé les personnes de confiance au sein du public, je me suis dit que je ne jouais pas ma vie, que j'étais là pour prendre du plaisir. C'était mon maître-mot : profiter !"

Quelle Miss France vous inspire ?

"Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Elle a changé l'image des Miss, en prouvant que les valeurs, l'élégance et la manière d'être comptent tout autant que le physique."

Vous avez un modèle dans la vie ?

"Ma grande sœur, Pauline. Physiquement, nous ne nous ressemblons pas du tout. Elle est brune, je suis blonde. Elle a les yeux marron, j'ai les yeux bleus… Mais nous avons la même aisance à l'oral. C'est elle qui m'a tout appris".