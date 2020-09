[Vidéo] Rouen. Dans les coulisses du spectacle Cathédrale de lumière

C'est bien avant 21h30, l'heure de début du spectacle, que Vincent Delbos, régisseur lumière, prend place au premier étage de l'office de tourisme. C'est là qu'est aménagé le vaste espace comprenant les projecteurs laser et de nombreux ordinateurs permettant de gérer le spectacle.

Éviter la panne technique

Ce que craint Vincent Delbos, c'est la panne technique d'une machine qu'il faut réparer au plus vite pour permettre la bonne tenue de la projection. Pour limiter les problèmes, une climatisation est d'ailleurs installée pour éviter que les machines ne surchauffent, notamment pendant les fortes chaleurs de l'été.

Ce sont 17 projecteurs laser qui sont utilisés pour permettre de recouvrir l'ensemble de la surface de la cathédrale. -

Une fois les machines démarrées, le plus dur est passé. Pour lancer le spectacle, Vincent Delbos n'a d'ailleurs qu'à appuyer sur un bouton et la séquence débute : "La tâche principale, la plus difficile pour nous, c'est de faire une réparation en cas de pépin. C'est là le plus stressant car il faut qu'à l'heure H ça démarre."

Spécificité cette année, il faut garder un œil sur le nombre de spectateurs et leur répartition sur le parvis.