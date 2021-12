Par mesure de sécurité, la ville de Bayeux a annoncé via ses réseaux sociaux, la fermeture du jardin botanique dès aujourd'hui, jeudi 24 septembre, et jusqu'à nouvel ordre, à cause des prévisions météorologiques.

Des intempéries et vents violents risquent de souffler dans la soirée.

La municipalité rappelle que pour la sécurité de tous, il est préférable, en cas d'orage et de fort vent, d'éviter tous lieux arborés.