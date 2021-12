Calvados. Une collecte lancée pour rénover le navire La Grandcopaise

Il est le navire Amiral du port de Grandcamp-Maisy. La Grandcopaise, fabriquée à Cherbourg, naviguait autrefois entre Grandcamp-Maisy et la baie de Torbay, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il emmène touristes et riverains se balader sur la Manche.

Des travaux de maintenance sont réalisés tous les ans sur ce bateau. Cette année, La Grandcopaise requiert d'importantes rénovations. "Il faut que l'on remplace toute la voûte arrière et que l'on démonte l'hélice, détaille Jean-Jacques Ameline, président de l'association Torbouai du Bessin qui s'occupe de l'embarcation, on espère ne pas avoir trop de mauvaises surprises." Sans ces travaux, le navire ne pourra plus effectuer de sorties en mer.

De longs travaux

"En l'état actuel de ce que nous connaissons, il faut compter entre 1 300 et 1 500 heures de travail", prévoit Jean-Jacques Ameline. L'association a décidé de placer le symbole de la ville dans les mains de cinq menuisiers du chantier naval Bernard à Port-en-Bessin, qui sont spécialisés dans la rénovation des vieux gréements.

Le coût des travaux est estimé à 171 000 euros. L'association a pu obtenir des fonds de la Région, du Département et de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), puisque la coque du navire, longue de 15 mètres, est inscrite aux monuments historiques. Le bateau ne pourra pas être rénové si la totalité de cette somme n'est pas récoltée. La restauration doit se faire en une fois : il faut sortir le bateau de la mer, démonter le mât, etc. Pour récolter ces fonds, les membres du Torbouai du Bessin ont ouvert une collecte en ligne avec la Fondation du patrimoine. Les donateurs verront une réduction de 66 % sur leurs impôts.

Lien de la cagnotte en ligne : fondation-patrimoine.org

Le navire la Grandcopaise - Torbouai du Bessin