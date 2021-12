Orne. La Ministre de la transformation et de la fonction publique en visite

La visite de la ministre de la Transformation et de la fonction publique est prévue dans l'Orne jeudi 24 septembre. Amélie de Montchalin est attendue jeudi matin à L'Aigle, à l'espace France-Service, la Mission locale et à une table ronde avec les acteurs de l'apprentissage, sur le thème de l'apprentissage et du service civique dans la fonction publique. L'après-midi, à la préfecture à Alençon, une table ronde est organisée sur la mise en œuvre du plan de relance dans les territoires.