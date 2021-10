Hockey : Rouen s'incline à Angers

Après avoir remporté le Trophée des Champions, le 8 septembre, face à Dijon (3-1), les Dragons ont enchaîné par un faux pas. Mardi soir, à Angers, ils se sont inclinés (4-3) face à de solides Angevins pour le compte de la première journée de Coupe de la Ligue. Les buts : François-Pierre Guénette (2e), Loup Benoit (33e) et Eric Castonguay (56e) pour Rouen ; Robin Gaborit (18e), Tomas Baluch (33e et 47e) et Cody Campbell (40e) pour Angers.

Samedi 15 septembre sera donné le top départ de la Ligue Magnus. Pour les Dragons de Rouen, la saison débutera à domicile avec la réception d’Epinal. Les Spinaliens avaient terminé à la 10e place la saison passée, éliminés par Grenoble au premier tour des play-offs.

Photo : Rouen Hockey