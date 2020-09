Seine-Maritime. Asa, un prénom bien choisi pour le bébé panda roux du Parc de Clères

Dimanche 20 septembre, dans le parc animalier et botanique de Clères, Bertrand Bellanger, président du Département, a dévoilé la plaque révélant le prénom retenu pour le panda roux né au mois de juin.

Choisi à la suite d'une consultation sur Internet qui a recueilli plus de 20 000 votes, c'est Asa qui a remporté la majorité des suffrages parmi les différents prénoms proposés. Bertrand Bellanger, après avoir rappelé les péripéties du vote provoquées par l'humoriste Tanguy Pastureau, qui, d'une boutade avait proposé le prénom Chantal, dévoila enfin ce choix et a ajouté : "Je remercie tout le personnel du parc grâce à qui cette naissance s'est déroulée dans d'excellentes conditions et je souhaite longue vie à notre pandette Asa."

Découverte du prénom choisi pour le bébé panda roux avec, à gauche, Bertrand Bellanger, le président du Département. - Christian Pedron