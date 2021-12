Caen. Y a-t-il une place dans la navette gratuite ? Une appli dédiée

Depuis lundi 14 septembre, il est possible de savoir si la navette électrique et gratuite de Caen est beaucoup occupée ou non. Cette expérimentation, menée par Keolis Caen Mobilités, est menée jusqu'à fin novembre. L'objectif de ce test est de faire connaître aux usagers le taux d'occupation en temps réel de la navette électrique caennaise.

Pour connaître ce taux de fréquentation, il suffit d'aller sur l'application Twisto, une petite pastille change fonction du taux d'occupation de la navette : bleue lorsque 0 à 50 % des places disponibles sont occupés, verte pour 50 à 80 % d'occupation, et rouge au-delà.

Pour télécharger l'application : twisto.fr