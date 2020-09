Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Michel Allais pour la droite et le centre

Huit candidats sont en lice pour l'élection législative partielle de la 5e circonscription de la Seine-Maritime dont le premier tour a lieu ce dimanche 20 septembre.

Du dialogue et de l'ouverture

Michel Allais est retraité, adjoint au maire de Duclair, et se présente comme candidat de la droite et du centre. Âgé de 73 ans, militant des Républicains, il présente une liste classée divers droite et bénéficie du soutien des Centristes. "Il faut être pragmatique, il ne faut pas systématiquement être en opposition ferme et décousue", défend-il. Michel Allais souhaite "du dialogue et de l'ouverture" et mise sur les échanges avec les élus et les habitants.

Le candidat fait de la ruralité sa priorité : "Ça comporte tous les aspects [comme] l'ouverture de classe. À partir du moment où une école ferme, c'est la disparition de la commune en elle-même, avec peu de démographie et la fermeture des commerces qu'il reste." Michel Allais se dit aussi vigilant sur le projet Aquind, qui doit voir le réseau électrique français connecté à celui de la Grande-Bretagne via d'importants aménagements dans la circonscription.

• Lire aussi. Les entretiens avec l'ensemble des candidats à retrouver ici