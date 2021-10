Table : La magie gastronomique du Bistronomique

C’est un petit restaurant situé rive gauche, rue Saint-Julien, qui a su prendre tous les bons côtés du bistrot et du restaurant gastronomique pour les marier en un seul et même lieu : le Bistronomique. Le patron accueille avec le sourire et nous prévient que l’on va découvrir la nouvelle décoration du restaurant. On se sent tout de suite à l’aise.

Crème de petits pois et sa faisselle aux herbes

Ici, l’ardoise change tous les quinze jours. Petit plus : le soir, le patron propose des tours de magie ! Pour l’heure nous sommes impatients de voir ce que le cuisto fera surgir de ses fourneaux, dans le cadre d’un menu complet, à 16,90€.

En entrée, j’opte pour la crème de petit pois et sa faisselle aux herbes. Le goût très doux des pois est relevé par la petite acidité de la faisselle. C’est excellent, coloré et original. Je continue avec un sauté de crevettes au sésame noir et son risoto crémeux. Le sésame apporte aux crustacés un petit côté croquant très agréable.

Enfin ,pour finir en beauté, je me décide pour le clafoutis à la rhubarbe et son jus de fraise. Un régal. La présentation est très soignée. C’est aussi beau que bon.

Petit plus : la maison propose une riche carte des cafés pour les amateurs. Le service est souriant et professionnel. En sortant, on n’a qu’une envie : revenir.

Pratique. Le Bistronomique, 134 rue Saint-Julien, 76100 Rouen. Tél. 02.35.72.58.37.