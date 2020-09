Caen. Covid-19 : situation tendue au drive-test de Beaulieu

"Je pars pour Dubaï et je dois me faire tester !", "Ma fille est à l'internat avec trois autres cas contacts, que faire ?", "J'ai assisté à un mariage, je souhaite me faire tester", c'est le type de phrases que l'on peut entendre à l'entrée du drive-test de Beaulieu, installé mercredi 16 septembre et déplacé du Zénith, en raison de la foire. Malheureusement, ces personnes ne pourront pas se faire tester gratuitement et sans ordonnance, ces tests étant désormais réservés aux personnes dites "prioritaires" : les cas contacts, les personnes symptomatiques, les professionnels de santé et celles en possession d'une ordonnance.

Garantir un délai de réponse de 24 heures

Le drive-test est ouvert de 10 heures à midi, mais bien avant l'ouverture, les files d'attente sont déjà longues.

"En 40 minutes, on avait 75 véhicules dans la queue. On a beaucoup de demandes, mais on ne souhaite pas saturer le laboratoire qui souhaite donner les résultats dans un délai de 24 heures", indique Sébastien Barbier, président de l'association Urgence infirmiers 14. Cent dépistages par jour maximum sont réalisés.

"Si on prend plus de gens, les laboratoires ne suivent pas les délais. On donnerait des résultats en 4-5 jours, cela n'a pas de sens !, poursuit le spécialiste. Il n'y a aucun intérêt de prendre la place de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il y a énormément de cas contacts depuis la rentrée, c'est inquiétant !"

Les personnes non prioritaires peuvent obtenir un test en prenant rendez-vous dans les laboratoires.