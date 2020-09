Calvados. Incendie sur le parking de la coopérative Isigny Sainte-Mère

Vers 9 h 20 ce jeudi 17 septembre, un incendie s'est déclaré à la coopérative laitière normande Isigny Sainte-Mère, à Isigny-sur-Mer. La remorque d'un camion transportant de la boue a pris feu sur le parking de la société et est totalement détruite. L'incident a nécessité l'intervention de quatre véhicules et 15 sapeurs-pompiers des centres de secours d'Isigny, Bayeux et Carentan (Manche).