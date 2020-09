Calvados. Les travaux du Château de Caen se poursuivent 

La deuxième phase des travaux au Château de Caen - "Le Château dans ses murs" - débutera en 2023, avec comme enjeux notamment la mise en valeur touristique, la restauration de certains bâtiments et l'aménagement patrimonial, culturel et paysager du site. Conduite par l'Atelier d'architecture Philippe Prost, candidat retenu par la mairie pour le projet, cette deuxième étape des travaux du château vise à remettre en valeur le patrimoine, valoriser le paysage intérieur ainsi que la construire un bâtiment destiné à l'accueil du public. "L'accueil ne se fera plus dans l'Eglise Saint-Georges, mais dans ce bâtiment situé à la croisée des regards et des chemins", explique Philippe Prost, architecte. "Des trésors cachés vont être réhabilités pour que les passants puissent les découvrir, comme par exemple le donjon", se réjouit Emmanuelle Dormy, adjointe chargée de la Culture et du patrimoine. Selon Joël Bruneau, maire de Caen, ces travaux permettent la revalorisation du centre-ville et le développement de l'attractivité touristique de la ville.