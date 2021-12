Alençon. Covid-19 : des tests gratuits pour les étudiants et pour la population

Des dépistages de la Covid-19 sont organisés en pays d'Alençon. Le premier, exclusivement réservé aux étudiants, débutera mardi 15 septembre de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30 à l'infirmerie de l'IUT, sur le site universitaire, jusqu'à jeudi. Un second dépistage, cette fois-ci ouvert à tous, sera organisé à Arçonnay, sur le parking du centre commercial E.Leclerc, vendredi 18 de 9 h 30 à 13 heures et de 13 h 30 à 18 heures. Gratuit, sur présentation de sa carte vitale et d'une pièce d'identité.