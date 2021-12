Seine-Maritime. L'Institut normand de sciences religieuses inauguré à Rouen

C'est le samedi 12 septembre à la cathédrale de Rouen, que Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, a procédé à l'inauguration de l'Institut normand de sciences religieuses.

Pour les laïcs et les religieux

"Créé par les évêques des six diocèses de Normandie, cet institut a pour mission de favoriser la formation des laïcs et des religieux afin qu'ils enrichissent leur propre vie chrétienne et qu'ils soient capables de rendre raison de leur foi", explique Monseigneur Lebrun.

Yves Millou, directeur de l'institut à Rouen, a présenté les différents objectifs. - Christian Pedron

En présence de Pascaline Lano, directrice de l'institut à Caen, et d'Yves Millou, directeur de celui de Rouen, et devant une nombreuse assistance, la plaque inaugurale a été dévoilée par les premiers élèves de l'institut.