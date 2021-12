Foire de Caen. Don du sang, Croix Rouge, La Rochambelle : tous solidaires

On achète du cidre, du camembert, de l'andouille ou de la teurgoule et on en profite pour donner son sang. Différents collectifs ou associations solidaires s'installent à la foire de Caen pour présenter leurs actions. Vendredi 18 septembre, l'Établissement français du sang prend place sur la mezzanine du Hall 2 pour une collecte de 16 heures à 20 heures. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au minimum 50 kg et être en bonne santé. Il faut penser à prendre sa carte d'identité.

Pour les amateurs de course à pied, les organisateurs de La Rochambelle sont présents sur la foire. Cette course solidaire a permis depuis 2006 de collecter plus d'1,2 million d'euros de dons au profit de la lutte contre les cancers féminins. À cause de la crise sanitaire, l'édition 2020 se réinvente : cette année, ce sera à distance. Chaque participante sera libre de parcourir 5 km où elle voudra, du 17 au 25 octobre. Elle pourra ensuite partager son expérience sur les réseaux sociaux avec le #MaRochambelle. Leur présence sur la foire est l'occasion d'échanger : "Les gens pourront soutenir l'action que cette course porte depuis des décennies", indique Paul Séchaud, le directeur de Caen Événements.

Apprendre les gestes qui sauvent

Croix Rouge, Secours Populaire, Restos du Cœur, Médecin du Monde et le Secours Catholique : tous ces organismes sont présents et réunis au sein d'un seul et même pôle pour présenter au public leurs actions. Des bénévoles secouristes et formateurs de la Croix Rouge réaliseront des démonstrations des gestes qui sauvent.

Et les plus curieux pourront "voir l'envers du décor d'une ambulance et se rendre compte du travail qui est fait par les ambulanciers". Le véhicule est exposé durant toute la durée de la foire.