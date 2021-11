Orne. Tour de France : "Il est sympa Guillaume Martin, il roule avec nous"

Un écran géant et des chaises installés à La Carneille, plus d'une cinquantaine d'aficionados de l'enfant du pays Guillaume Martin (Cofidis), ont suivi la 9e étape pyrénéenne du Tour de France entre Pau et Larens ce dimanche 6 septembre.

Panneaux, banderoles, affiches, avaient été déployés. Dans une ambiance festive, à chaque apparition du coureur licencié à l'Étoile cycliste Condé-en-Normandie, le public a commenté la course et montré son enthousiasme aux cris de "Guillaume, Guillaume, Guillaume". Plus l'arrivée approchait, plus les voix s'élevaient et les arguments des uns et des autres se précisaient : "On croit en lui pour une place sur le podium final à Paris le 20 septembre. C'est le bonheur, Guillaume mérite bien nos encouragements à distance." Il se classe 3e au général. "Une place dans le Top 10 qui nous montre qu'il a encore progressé. C'est de bon augure pour la suite du Tour", assure d'une voix sereine Guy Métairie. Laissons aux enfants présents le mot de la fin : "Il est sympa Guillaume. Quand il vient en Normandie, il roule avec nous."