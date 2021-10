Le CHU fait appel aux souvenirs

Le Groupe d’histoire des hôpitaux de Rouen, fondé en 1985, veut aujourd’hui s’élargir et sollicite la participation de toutes celles et de tous ceux que l’histoire de notre CHU peut intéresser. Le Groupe souhaite en particulier reconstituer l’évolution du CHU et disposer de documents, de témoignages et de bonnes volontés.