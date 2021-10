L'US Quevilly reçoit Créteil : danger !

A 19h, au stade Lozai, les Canaris quevillais affronteront Créteil, deuxième du classement, et vainqueur de Luzenac ce week-end lors de la dernière journée. L'USQ, qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison et affiche un petit point en sept rencontres de championnat, est déjà en danger. Une victoire aurait saveur d'exploit et pourrait permettre aux joueurs de Laurent Hatton de reprendre espoir. Vendredi 14 septembre, Quevilly a été battu (1-2) sur son terrain par Le Poiré-sur-Vie.

De son côté, le FC Rouen (9e), qui connaît un passage à vide, battu sur la pelouse du Red Star vendredi (1-0), se rend au Poiré-sur-Vie, justement. Début du match à 20h.