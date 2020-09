Granville. Il menace de mort et frappe un policier : six mois de prison ferme

Il était 12 h 45 jeudi 3 septembre lorsqu'une femme donne l'alerte à la police de Granville. Elle a vu son ex-compagnon aux abords de son domicile alors qu'elle bénéficiait d'une ordonnance de protection le concernant. L'homme a été interpellé mais il a immédiatement menacé de mort les policiers, armé d'une barre de fer. Il a porté un coup au visage de l'un des agents.

En comparution immédiate au tribunal de Coutances, les faits reprochés sont les suivants : violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences. Déjà condamné à douze mois de prison dont six avec sursis probatoire renforcé, l'homme a finalement été placé sous mandat de dépôt et incarcéré pour exécuter les six mois de prison ferme.