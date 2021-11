Normandie. Covid-19 : le virus circule de plus en plus dans la région

En Normandie, la forte accélération de la circulation du Covid-19 se confirme. L'Agence régionale de santé (ARS) indique, mardi 1er septembre, que le taux d'incidence (le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants) dépasse le seuil de vigilance pour atteindre désormais 26,28 (le 28 août, il était de 17,19). Depuis plusieurs jours, l'évolution du virus en région est plus rapide que la moyenne nationale même si la Normandie reste encore à un niveau de circulation plus faible. Ceci est le résultat d'un R0 en forte hausse à 1,64 (le nombre de personnes qu'un cas positif va contaminer). Le 28 août il était de 1,51. Il dépasse le seuil d'alerte fixé à 1,5. Le taux de positivité des tests effectués est également en hausse constante. Ces évolutions sont alimentées en particulier par la diffusion du virus dans les aires urbaines, mais aussi par de nombreux clusters intrafamiliaux. Pour l'ARS, cela doit inciter chacun, et en particulier les 20-40 ans dont la dynamique de contamination est la plus forte, à respecter avec la plus grande rigueur les gestes barrières.

Les chiffres principaux du Covid-19 en Normandie. - ARS Normandie