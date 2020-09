Buré. Un acte de cruauté envers un cheval recensé dans l'Orne

Alors qu'une recrudescence des actes de cruauté est observée au plan national, un cheval a été blessé au cou le 24 août, sur la commune de Buré, entre Le Mêle-sur-Sarthe et Mortagne-au-Perche.

La gendarmerie de l'Orne n'a été informée des faits que lundi 31 août. Cet animal, qui ne présentait pas d'autres blessures, est toujours en vie. La gendarmerie multiplie les patrouilles de surveillance aux alentours des exploitations, haras et centre équestres. Elle renouvelle les conseils de prudence et de prévention à l'attention des propriétaires et professionnels de la filière, et recommande d'effectuer une surveillance quotidienne des chevaux aux prés, d'éviter de laisser un licol quand l'animal est au pré. Si vous en avez la possibilité, la pose de petites caméras de chasse peut être envisagée. Signalez à la gendarmerie, en appelant le 17, tout comportement suspect à proximité des pâtures (stationnement de véhicules ou présence inhabituelle d'individus). Si vous constatez une blessure suspecte, appelez le 17 et ne procédez à aucune modification des lieux.