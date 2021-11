Calvados. Coronavirus : un foyer de contamination familial identifié

Pas de reprise pour tout le monde en cette journée de rentrée, mardi 1er septembre. La municipalité de Merville-Franceville a été avisée en fin de semaine dernière d'un cas de Covid-19 sur la commune. Les enfants de la famille concernée "ont été aussitôt testés et le résultat, parvenu ce matin, conclut à un cluster familial", indique la commune.

Ces enfants avaient participé la semaine précédente à des entraînements et stages de sports d'équipe. L'Agence régionale de santé a immédiatement déclenché son protocole visant à identifier et à tester les cas contacts avérés. Les clubs sportifs concernés ont été avisés et ont suspendu leur entraînement pour les groupes concernés.