Cherbourg-en-Cotentin. Un adolescent en urgence absolue après un accident

Un choc frontal a eu lieu le lundi 31 août vers 19 heures à Tourlaville (Cherbourg-en-Cotentin), entre une voiture et un deux-roues. Le conducteur du deux-roues, un adolescent de 16 ans, grièvement blessé, a été transporté en urgence absolue par les secours à l'hôpital Pasteur. De nombreux moyens ont été engagés sur place : ambulance, véhicule infirmier et 16 sapeurs-pompiers provenant des centres de Tourlaville, Cherbourg et La Hague, ainsi que l'hélicoptère Dragon 50.