Football (N1, N2, N3). Programme chargé pour QRM et le FC Rouen 

A la lecture de l'évolution du score, on aurait pu penser que QRM s'était sabordé au Mans lors de la 2e journée de National. Mais à écouter Bruno Irles l'entraîneur, rien de tout cela : "On ne méritait pas de gagner ce match, cela aurait été un hold-up", a ainsi confié le technicien. De retour de la Sarthe avec un point dans la besace, les Normands ont reçu Bourg-Péronnas en milieu de semaine et devront aller défier Villefranche ce vendredi 4 septembre en guise de troisième levée en une semaine avec, cette fois, une obligation de succès.

Caen et St-Pryvé au programme du FC Rouen

Pour le FC Rouen en National 2, prendre des points dès le début de saison est également l'objectif. "Il faudra être exemplaire, travailler mieux que les autres et avoir un peu de réussite", avait escompté David Giguel avant la réception de Poissy qui s'est soldée par un succès (1-0). En milieu de semaine, les Diables Rouges sont allés à Caen "B" et enchaînent dès samedi 5 septembre à 18 h à Diochon par l'accueil de St-Pryvé. Un joli programme auquel Oissel s'ajoute. En N3, les Osseliens reçoivent Dives, samedi 5 septembre à 18 h.