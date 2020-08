Football (National). Quevilly Rouen Métropole manque de peu sa première victoire

Ce ne sera pas pour cette fois. Vendredi 28 août, lors de la 2e journée de National, Quevilly Rouen Métropole n'a pas obtenu sa première victoire de la saison au Mans. Et pourtant, après trente minutes de jeu et une barre transversale pour les locaux, Andrew Jung a ouvert le score de la tête pour les Rouge et Jaune.

La barre pour finir

Une avance doublée sept minutes plus tard, toujours par Jung qui a profité d'une erreur des Manceaux. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score de 2-0. Les joueurs de Bruno Irlès pensaient avoir fait le plus dur. Mais après une grosse pression sur le but normand, les locaux sont parvenus à réduire la marque peu après l'heure de jeu par Lemmonier puis à égaliser trois minutes plus tard par Brahimi (2-2). Les Normands auraient pu repartir avec les trois points de la victoire en toute fin de match mais la frappe de Dadoune s'est écrasée sur la barre transversale. Au final, les Normands repartent de la Sarthe avec un point et pointent à la 15e place avant de recevoir, mardi 1er septembre, Bourg-en-Bresse.