Votre horoscope signe par signe du lundi 31 août

BELIER

Vous aurez à cœur de mettre de l'ordre dans vos affaires courantes, de restructurer votre action et vos projets.

TAUREAU

Il serait dans votre intérêt de nuancer vos propos, vos réactions et de réussir des compromis.

GEMEAUX

Vous serez réticent aux conseils extérieurs, aujourd'hui. Vous devez réviser votre façon de faire pour obtenir ce que vous voulez, malgré tout.

CANCER

Vous serez naturellement plus habile et nuancé dans vos rapports avec les autres qui seront plus enclins à vous renvoyer l'ascenseur.

LION

Envisager une formation ou approfondir vos connaissances sera indispensable pour vos ambitions financières.

VIERGE

Même dans l'ombre, vous êtes conforté par l'estime que se portent les uns et les autres.

BALANCE

Tout le monde joue un peu la vedette aujourd'hui, vous aurez l'occasion de faire apprécier votre élégance et votre courtoisie.

SCORPION

Votre vie sociale et professionnelle est au centre de vos préoccupations. Vous devrez tenir compte des susceptibilités des uns et des autres pour faire avancer vos objectifs.

SAGITTAIRE

Vous trouverez un début de solution à un souci financier lié à vos projets aujourd'hui, pour peu que vous y pensiez.

CAPRICORNE

Vous saurez d'instinct attirer la chance financière, écoutez votre voix intérieure pour résoudre certains ennuis.

VERSEAU

La naissance d'un grand projet collectif est à l'ordre du jour. Vous trouverez une route dégagée, c'est le moment de prendre des initiatives.

POISSONS

En paix avec vous-même, vous serez plus disposé encore envers les autres pour harmoniser vos relations.