Football (Ligue 2). Retrouvailles gagnantes pour Caen face à Ajaccio

Le match.

C'est par une pression nette d'entrée de match que les Caennais débutent leur première rencontre à domicile de la saison. Si Ajaccio résiste pendant le quart d'heure initial, Bammou ouvre logiquement le score à la 18e minute en transformant un penalty consécutif à une main dans la surface de réparation de Diallo. Un avantage qui permet aux normands de gagner en sérénité, en s'appuyant notamment sur un secteur défensif imperméable. Ajaccio réagit une fois seulement par Coutadeur mais Riou fait bonne garde sur le tir lointain du capitaine corse (31e). Sans parvenir à faire le break avant la pause, les Malherbistes regagnent néanmoins les vestiaires à mi-parcours avec un but d'avance.

Résistance en fin de match

L'entrée de seconde période n'offre aucune nouveauté, Caen gère son acquis sans trop souffrir mais ne parvient cependant pas à prendre une avance de deux buts. Leroy parade par deux fois devant Bammou et sur un potentiel but contre son camp de Avinel (55e, 61e).

Les changements qu'effectue Olivier Pantaloni changent la physionomie des débats. Ajaccio est plus tranchant et Elisor s'illustre rapidement mais ni lui ni Coutadeur ne trompent Riou (68e, 75e). Le même Elisor voit sa tête plongeante filer au raz du montant (78e). Le SMC tergiverse de plus en plus et pense même se faire reprendre au bout du temps additionnel quand Tramoni centre encore pour Elisor mais la reprise de l'attaquant Corse échoue à quelques centimètres au dessus du but de Riou (90+5e). Un soulagement pour Caen qui peut finalement fêter son premier succès sous la présidence d'Olivier Pickeu.

La fiche.

Score final : 1-0, Mi-temps : 1-0 , Arbitre : M.Landry, spectateurs : 4671

CAEN : Riou, Yago, Weber, Rivierez, Armougom, Oniangue, Deminguet (Hervieu 90e) , Gonçalves, Gioacchini (Jeannot 81e), Bammou (Traoré 77e), N'Sona (Vandermersch 90e), entr : Pascal Dupraz

AJACCIO : Leroy, Diallo, Avinel, Huard, Dedola, Coutadeur, Lecoeuche, N'Djike, N'Diaye, Mattoir, Moussiti-Oko, entr : Olivier Pantaloni

But : Bammou (18e sp)