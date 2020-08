Lisieux. Rond-point de l'Espérance : interdiction de manifester

La préfecture du Calvados a pris vendredi 28 août un arrêté afin d'interdire toute manifestation ou rassemblement au rond-point de l'Espérance, à Lisieux, le lendemain. "Cette décision est motivée par le fait que dans le cadre de la reprise de l'épidémie de la Covid-19, les rassemblements et manifestations de plus de 10 personnes sont soumis à déclaration" indique l'Etat, pour qui "la densité de la foule prévisible ne permet pas non plus de respecter les mesures sanitaires et la distanciation physique".

Des membres des Gilets jaunes envisageaient de se retrouver au niveau de ce rond-point avant de rejoindre Deauville, où ils prévoient de se rassembler sur la plage à 15 heures.