Normandie. Des vents forts et une mer agitée annoncés dans la soirée

Les conditions météo vont se dégrader et la perturbation commencera à se faire ressentir, sur toute la façade du littoral de la Manche, à compter de ce jeudi 27 août dès l'après-midi, avec des vents de secteur Sud-Ouest à Ouest qui se renforceront et atteindront 30 nœuds sur le littoral (environ 55 km/h) à 35 nœuds au large (environ 65 km/h) avec des rafales jusqu'à 45 nœuds (environ 83 km/h). L'épisode se prolongera dans la nuit de jeudi à vendredi.

La mer deviendra agitée près des côtes pour l'ensemble de la façade Manche (état de mer 5 sur l'échelle de Douglas avec une hauteur de vagues de 2,5 à 4 m dans la soirée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi).

Compte tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

Différer tout départ en mer

Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile…) doit immédiatement être signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage le CROSS au 196.

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l'estran.

Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant ces dangers.

Pour alerter les secours en mer, composez le 196 par téléphone, ou canal 16 sur la VHF.