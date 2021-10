Les nouveautés de l’Université de Rouen

Les nouveautés ne manquent pas à l’Université de Rouen : nouvelles licences et Master ont fait leur apparition parmi le programme des formations proposées. Ainsi, cette année, le nombre de langues étudiées dans le cadre d’une licence de Langues étrangères appliquées a augmenté. Ils est désormais possible de combiner l’Anglais avec le Chinois, l’Arabe, l’Italien et le Coréen.

A partir de cette rentrée également, une nouvelle branche de Master a été lancée, axée sur l’éducation et les soins des personnes ayant des besoins spécifiques. Les étudiants sont formés aux problématiques causées par l’autisme et les troubles envahissants du développement. Ils participent également à des travaux de recherche dans le but de mettre en place de nouvelles méthodologies plus adaptées.

Un cycle préparatoire aux concours d’entrée aux Instituts études politiques de province vient également d’ouvrir. Cette formation est étalée sur deux semestres. Parallèlement, les étudiants disposeront d’un enseignement disciplinaire leur permettant d’entrer l’année suivante dans une licence 2.

Plus d’infos sur www.univ-rouen.fr