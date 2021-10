Rouen : le SDF a commis tout seul 76 vols

Selon notre confrère Paris Normandie, un homme âgé de 36 ans et sans domicile fixe a avoué, après que les policiers de Rouen aient trouvé des traces de son ADN sur les lieux de ses forfaits et constater un mode opératoire identique, être l'auteur de 76 vols, vols par effraction ou tentatives de vol dans l'agglomération, au préjudice, la plupart du temps, d'administrations, d'écoles, de commerces et d'entreprises. Interrogé mardi 18 septembre par les enquêteurs alors qu'il effectuait un nouveau séjour à la maison d'arrêt, il a expliqué qu'il volait pour se fournir de l'héroïne dont il était dépendant. Le montant total de ses larcins est estimé à 100 000 euros.