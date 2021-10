200 gendarmes ouvrent les coffres

Plus de 200 gendarmes de six compagnies du département se sont déployés pour effectuer une quarantaine de points de contrôle, notamment autour du Havre et de Dieppe,à l'ouest de Rouen et au sud du département. Tous les automobilistes de passage étaient priés d'ouvrir le coffre de leur véhicule. Il s'agissait de mener une action dissuasive et de «créer l'insécurité chez les délinquants potentiels ».