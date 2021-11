Cherbourg-en-Cotentin. Le port du masque bien respecté au marché

Le port du masque est obligatoire dans certains quartiers de Cherbourg-en-Cotentin depuis le mercredi 19 août, notamment dans les rues piétonnes de la ville, ou encore aux abords de la gare. Ce jeudi 20 août, c'était jour de marché, les policiers étaient donc mobilisés place de Gaulle pour sensibiliser les Cherbourgeois au port du masque.

"C'est la plus grosse agglomération du département et il y a une fréquentation à la fois des habitants et touristique", explique Hélène Debiève, directrice de cabinet du préfet de la Manche. Le masque sur le nez, Bettina, 20 ans, reste sceptique : "J'aimerais bien avoir plus d'informations pour savoir si cette obligation est fondée." Côté commerçants, on est rassuré, comme Ariane, vendeuse de nappes : "Il faut se protéger, pour nous et pour les autres."

Reportage :

Reportage sur le marché de Cherbourg-en-Cotentin Impossible de lire le son.

"Ça se passe très bien", confie Christophe Heuvet, adjoint au chef de service de la police municipale de Cherbourg-en-Cotentin. Les policiers sont très satisfaits des remontées sur le terrain, avec seulement une dizaine de rappels à l'ordre et une seule personne récalcitrante, "une femme d'un certain âge", qui a dû être évacuée du marché. Le port du masque dans certaines rues de Cherbourg-en-Cotentin est obligatoire jusqu'au 30 septembre.