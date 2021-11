Caen. Plongez dans le grand bain dès la rentrée !

Nager dans un bassin olympique

Le stade nautique Eugène-Maës, situé à côté de la Prairie à Caen, est ouvert 7 jours sur 7. Deux bassins sont mis à disposition du grand public. Le bassin extérieur, de 50 m de long, est classé bassin olympique et le deuxième, en intérieur, mesure 25 m.

De l'aquagym, mais pas que

La piscine du Chemin-Vert, à deux pas du Mémorial, possède deux bassins, dont un de 25 m. Ouverte du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures, cette piscine propose des cours de natation, des cours d'aquagym, de perfectionnement, de bébés nageurs, mais aussi des stages d'aquaphobie.

On peut courir dans l'eau !

La piscine de Colombelles, située rue Salvador-Allende, propose des activités plutôt originales dans ses deux bassins. Le vendredi, à partir de 17 heures, le centre aquatique nous fait courir dans l'eau avec les séances d'aquajogging. La piscine propose aussi des cours d'aquafit, de la musculation dans l'eau, le jeudi soir, de 19 heures à 19 h 45, et des cours d'aquagym les mardi et jeudi, dès 12 heures.

Idéale pour passer du temps en famille

La piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair a tout pour plaire. Petits et grands pourront profiter d'un jardin aquatique à côté d'un bassin sportif de 25 m. À Douvres-la-Délivrande, la piscine Aquanacre dispose de trois bassins ludiques et d'un pentagliss. A Carpiquet, les enfants pourront s'amuser comme des petits fous dans les deux toboggans de 50 et 70 m, rivières à contre-courant, bassin à bulle du centre aquatique Siréna. Enfin au centre Dunéo d'Argences, les touts petits ne seront pas en reste avec une lagune de jeux et le fameux toboggan tube !