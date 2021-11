Livre. 100 clés des parcs et jardins de Normandie

Les livres de cette collection sont de petits trésors documentaires. Certains sont consacrés à des villes normandes, d'autres développent certains atouts de notre territoire, comme les 100 clés de l'impressionnisme, ou celui-ci, consacré aux parcs et jardins. Cet ouvrage s'organise en cinq chapitres pour chacun des cinq départements et recense ainsi un grand nombre de parcs, privés ou publics, remarquables. Pour chacun de ces jardins, l'auteur établit un historique et une fiche descriptive. Le livre peut se feuilleter à loisir. (Prix : 14,50 €)