Cet homme "croque" les acteurs des procès de Rouen

Un jour, il s’est emparé d’un crayon et d’un carnet à dessin et depuis, il ne les a plus vraiment quittés. Du plus loin qu’il se souvienne il dessine, observe, les objets, les gens. La besace sur l’épaule, garnie de gros feutres. "J’en ai plus de 4.000 chez moi !" précise Dominique Letellier.

Après une adolescence passée à griffonner toutes sortes de croquis, Il avait bien été tenté par l’école des Beaux-Arts mais à peine rentré, il faisait déjà l’école buissonnière. "Ce n’était pas un endroit pour moi", conclut-il, laconique.

Procès d’assises

Depuis, Dominique Letellier a créé à Rouen son entreprise Bat’illustre, spécialisée dans les dessins d’architecture. L’une des nombreuses fenêtres ouvertes dans une carrière qui fuse. Car il est aussi le créateur du logo des Dragons, conçoit et dessine des décors sportifs et rôde dans les couloirs du Palais de justice en qualité de croqueur attitré. "Au début des années 2000, France 3 cherchait un dessinateur pour les procès d’assises" se souvient-il. Une activité où il avoue apprendre beaucoup. "La misère, l’alcool. On prend des leçons sur la vie." Mais c’est pour lui aussi une façon intéressante de dessiner : "il faut être rapide, aller à l’essentiel, ne pas se contenter de reproduire, mais faire la synthèse de toutes les expressions pour obtenir une scène vivante".

"J’ai la chance d’être un homme occupé" résume Dominique Letellier sans en tirer gloire. Le soir au Saxo ou au Café de l’Epoque, il croque à ses heures les musiciens de passage. Avec son tempérament libre et généreux qui, tour à tour, lui fait changer de casquette et lui rend le monde plus passionnant. Certains diront que le dessin n’est pas un vrai métier et ne mène à rien. Pour Dominique Letellier, il a mené à tout.