Hockey sur glace. Validations des comptes et recrues pour les Dragons de Rouen

L'incertitude continue de planer sur la prochaine saison de Ligue Magnus qui doit débuter le samedi 26 septembre. En cause : la capacité de remplissage de la patinoire liée aux règles sanitaires et la reprise de l'épidémie de Covid-19. Malgré tout, les Dragons de Rouen viennent d'obtenir leur validation financière par la Commission Nationale de Suivi et de Contrôle de Gestion et peuvent ainsi avancer prudemment dans leur recrutement. Si l'expérimenté finlandais Juha Koivisto a décidé de poursuivre l'aventure la semaine passée, les dirigeants du club rouennais ont fait signer une seconde recrue après Rolands Vigners.

Il s'agit de Greg Squires. Âgé de 32 ans, le petit attaquant de poche de 1,70 m à la double nationalité américaine et chinoise, débarque sur les bords de Seine avec une grosse expérience dans plusieurs grands championnats comme la SHL, l'EBEL, la LIIGA ou encore la KHL et plus récemment la seconde ligue de Suisse dans le club de HCB Ticino Rockets. L'effectif jaune et noir est donc maintenant composé de quinze éléments.