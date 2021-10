Routes : 82 zones dangereuses identifiées en Seine-Maritime

Entre le 1er janvier et le 12 septembre, 46 personnes ont perdu la vie dans le département, un chiffre en forte hausse par rapport à l’année précédente (+24,3 %). Alors que le nombre d’accidents (580) et de blessés (719) sont en recul, respectivement de 8,5 % et 10 %. A noter qu’à la fin août, sur 41 tués, 30 étaient des hommes, dont 8 circulaient à moto.

C’est dans ce contexte peu réjouissant que Pierre de Bousquet, le préfet de Seine-Maritime, a annoncé le 19 septembre la mise en place de 82 zones de vigilance accrue (ZVA). Quid ? Sur ces portions de route, longues de quatre kilomètres sur autoroute, deux hors agglomération et 300 mètres en zone urbaine, une signalisation spécifique verra le jour, doublée “d’une limitation de vitesse localisée inférieure à la limitation générale prévue par le code de la route”.

Zones dangereuses signalées sur les GPS

Des mesures de type “frappes chirurgicales” pourront s’appuyer sur les nouvelles technologies. En effet, la liste des ZVA sera automatiquement intégrée aux supports tels que les GPS ou smartphones.