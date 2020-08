Argentan. Le Covid-19 met la Protection Civile en très grande difficulté financière

À Argentan, la Protection Civile, avec sa trentaine de bénévoles, pourrait ne pas survivre à la Covid-19.

Bruno Pitrou, bénévole depuis 35 ans, est le président de l'antenne locale de la Protection Civile. "Je n'ai jamais vu ça, explique-t-il. Les bénévoles sont contraints de payer le carburant pour aller en mission." Il annonce un manque à gagner de quelque 25 000 € depuis le début l'année : "Toutes les manifestations où l'on devait assurer la sécurité ont été annulées, c'est autant de recettes en moins. Et les formations de secourisme que l'on devait dispenser ont aussi été annulées." Par mesure d'économie, il annonce l'arrêt de l'opération "Saint-Bernard" qui, depuis 19 ans, transportait en toute sécurité plus de 700 fêtards durant chaque nuit de la Saint-Sylvestre. Et il se donne quelques semaines pour savoir s'il reste président ou pas : "Si l'antenne locale de la Protection Civile disparaît, cela va engendrer d'énormes difficultés d'organisation pour toutes les manifestations locales, où notre présence est indispensable", met-il en garde.