Évreux. L'expo qui met en avant les œuvres créées pendant le confinement

Elles ont été créées dans l'intimité de leurs salons, de leurs garages ou de leurs ateliers. Elles avaient sûrement vocation à y rester, pour bon nombre d'entre elles. Et pourtant... Depuis la fin du mois de juillet, le Salon des confinés présente 15 œuvres d'art produites par des habitants de l'agglomération d'Evreux.

Une expo pour "marquer le coup"

Une idée sortie de l'esprit de Marion Hossin, adjointe de direction au Comptoir des loisirs de la cité euroise : "Pendant mon confinement, j'étais un petit peu trop sur les réseaux sociaux et j'ai vu que les gens passaient beaucoup de temps à créer, à cuisiner, à composer... L'idée est venue dans la foulée de pouvoir réunir ces personnes dans un même lieu."

Pour elle, l'idée n'est pas de faire durer ce confinement mais de "marquer le coup" avec cette sélection de 15 œuvres sur les 25 proposées. "Il y a un peu de tout, il y a des personnes qui ont expulsé en fonction de leur aversion pour ce confinement, au contraire d'autres en ont profité pour développer ce qu'ils faisaient déjà", décrit Marion Hossin.

Dans le lot, elle-même a eu un petit coup de cœur pour deux ou trois créations. Un exemple ? "Une jeune fille qui a attrapé le Covid-19, qui a été très malade et qui au fur et à mesure a exprimé tous ses sentiments et ses impressions sur ses toiles", présente l'instigatrice de ce projet.

Pratique. Exposition gratuite, visible jusqu'au 30 septembre au Comptoir des loisirs, 11 rue de la Harpe à Évreux. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18 h. Masque obligatoire.