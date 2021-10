Rouen. Pour aider les commerçants, la Ville lance un nouvel événement

Inciter les Rouennais à se rendre à nouveau dans les rues commerçantes. Et soutenir les gérants de boutiques en pleine crise économique. C'est pour répondre à ces objectifs que la Ville de Rouen a décidé de lancer à la rentrée un nouvel événement baptisé la Fête du commerce.

40 000 € à gagner

Plusieurs animations sont prévues pour les enfants ou les plus grands avec des apéros-concerts mis en place par l'Office du commerce et de l'Artisanat de Rouen. De nombreux événements connus des Rouennais sont aussi regroupés sous la bannière de la Fête du commerce comme la course des garçons de café, la braderie d'automne et la Fête du ventre et de la gastronomie.

Un grand jeu sera aussi proposé pendant la durée de la Fête du commerce avec 40 000 € de chèques-cadeaux mis en jeu, à dépenser chez les commerçants partenaires. 1 000 gagnants seront tirés au sort pour remporter 40 € à utiliser jusqu'au 31 janvier 2021.

La fête du commerce se tiendra du 9 septembre au 31 octobre à Rouen. - Ville de Rouen