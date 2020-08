Calvados. Sénatoriales : le PCF veut un rassemblement autour de Corinne Féret

Deux listes sont déjà déclarées pour les élections sénatoriales du dimanche 27 septembre dans le Calvados. La première, emmenée par la sortante Sonia de la Provôté, rassemble la droite et le centre. La seconde, conduite par le maire de Carpiquet Pascal Sérard, est soutenue par les partis de la majorité présidentielle. Le PCF du Calvados, lui, "appelle et travaille au rassemblement des forces de gauche, écologistes et citoyennes pour faire réélire Corinne Féret, sénatrice socialiste sortante". Elle est en effet candidate à sa réélection. Mahama Compaoré, secrétaire départemental, plaide pour faire élire au Sénat des élus "porteurs des idées de progrès, de justice sociale, de transition écologique et de renouveau démocratique".