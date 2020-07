Orne. Des restrictions d'usage de l'eau autour de la Ferté-Macé

La préfecture de l'Orne annonce jeudi 30 juillet l'instauration de mesures de limitation ou de restriction de l'usage de l'eau sur le bassin de la Mayenne amont, classé en alerte "sécheresse". Cela concerne, par exemple, les communes de Bagnoles de l'Orne ou la Ferté-Macé, où l'arrosage des jardins est interdit entre 8 et 20 heures. Il n'est pas autorisé non plus de laver sa voiture en dehors des stations spécialisées.

Le bassin Avre-Iton, au sud de L'Aigle, reste en situation de vigilance sécheresse. Pour le moment, il n'est cependant pas concerné par les mesures de restriction, mais la préfecture appelle à un usage raisonné de l'eau.

Les communes du bassin Mayenne amont, concernées par les restrictions :