Orne . Grosse chaleur : chacun recherche de la fraîcheur

Il a déjà fait très chaud jeudi 30 juillet. Mais vendredi 31 devrait être la plus chaude depuis le début de l'été, avec le thermomètre qui risque de flirter avec les… 40° sur les territoires les plus au sud de la Normandie, où chacun va chercher de l'ombre et de la fraîcheur. Mais il n'y a pas la mer...

Dans l'Orne, on retrouve par exemple beaucoup de monde au bord de la plage du plan d'eau de La Ferté-Macé, où l'on vient parfois de très loin à la ronde. Notamment des départements voisins. " C'est gratuit et accessible à tous ", " il y a de la place et de l'ombre ", " outre la plage, il y a aussi les pédalos ", " la baignade est surveillée par des maîtres nageurs ", témoignent ceux et celles qui profitent du site.